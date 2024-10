Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, domani un pomeriggio di incontri a Casa Freinademetz per la Settimana dell’accoglienza

Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Settimana dell’accoglienza”, giunta alla sua 10ª edizione, il condominio solidale Casa Freinademetz della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone si apre alla comunità per un pomeriggio di incontri e approfondimenti sul tema dell’accoglienza: “Abbiamo preparato due percorsi interattivi con diverse ‘stazioni’, in cui sarà possibile conoscere da vicino alcuni servizi Caritas che contrastano l’esclusione sociale e informarsi su modalità e proposte di volontariato”, spiega Danilo Tucconi, responsabile dell’area ‘Senzatetto e senza dimora’ della Caritas.

L’iniziativa in programma per domani, venerdì 4 ottobre, dalle 15 alle 20, in via Freinademetz 11, a Bolzano, coinvolge alcuni servizi residenziali della Caritas come Casa Freinademetz, Casa Margaret e Migrantes, il Centro di ascolto diocesano e la Distribuzione pasti S. Chiara, youngCaritas e il servizio Caritas parrocchiali e volontariato. Partecipano inoltre alcuni partner di rete, come l’Azienda dei servizi sociali di Bolzano e l’associazione “La Strada – Der Weg”, con i quali sono stati realizzati interventi che promuovono l’autonomia lavorativa e abitativa di persone a rischio marginalità.

L’iniziativa è aperta a tutti i visitatori ed è previsto un buffet alle 18.30, con assaggi di ricette e dolci dal mondo, preparati dagli ospiti delle strutture Caritas. Evento annullato in caso di maltempo.

La “Settimana dell’accoglienza” è una iniziativa annuale organizzata dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) del Trentino-Alto Adige che riunisce in tutta la regione le organizzazioni che si impegnano nel promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale, in contrasto all’emarginazione. L’obiettivo principale è promuovere la cultura dell’accoglienza in tutti gli ambiti del sociale, attraverso iniziative culturali, dibattiti, spettacoli, film, mostre, momenti di incontro e di festa, valorizzando quanto di positivo la realtà regionale sa esprimere. Info: www.settimanadellaccoglienza.it.

