Papa Francesco: A Sua Immagine, “con la pace si guadagna sempre”. Il Giubileo sia occasione di “avvicinare tutti fra noi e con Dio”

(Foto Vatican Media/SIR)

“È una storia antica come l’umanità. Con la pace si guadagna sempre. Forse poco, ma si guadagna. Con la guerra si perde tutto, tutto. I cosiddetti guadagni sono perdite”. Così Papa Francesco nel dialogo in studio durante la puntata speciale “La forza della vita” di “A Sua Immagine” andata in onda questa mattina su Rai Uno. Sul Giubileo del 2025 e su come la trasmissione nata dalla collaborazione tra Rai e Cei possa seguirlo, il Papa ha indicato: “Il Giubileo è avvicinare tutti fra noi e con Dio, per sciogliere i problemi e aiutare a risolvere e perdonare. Una delle cose più belle della gente è imitare Dio in questo: che perdona, che non ha rancore dentro. Imparare a perdonare come fa Dio con ognuno di noi”.