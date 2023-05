Papa in Ungheria: conferenza stampa aereo, “se hai rubato, devi restituire”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Se tu hai rubato, tu devi restituire!”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ieri sera sul volo di ritorno da Budapest, il Papa ha citato il sesto comandamento, a proposito della sua recente decisione di donare alla Grecia i tre frammenti delle sculture del Partenone, da parte dei Musei Vaticani. “Delle volte le guerre e le colonizzazioni portano a prendere queste decisioni di prendere le cose buone dell’altro”, ha argomentato Francesco, secondo quanto riferisce Vatican news: “Questo è stato un gesto giusto, si doveva fare: il Partenone, dare qualcosa. E se domani vengono gli egiziani a chiedere l’obelisco, cosa faremo? Ma lì si deve fare un discernimento, in ogni caso. E poi la restituzione delle cose indigene, è in corso quello, con il Canada, almeno eravamo d’accordo di farlo. Adesso domanderò come va questo. Ma l’esperienza avuta con gli aborigeni del Canada è stata molto fruttuosa. Anche negli Stati Uniti i gesuiti stanno facendo qualcosa, con quel gruppo di indigeni negli Stati Uniti. Il generale mi ha raccontato l’altro giorno”. “Nella misura che si può restituire, che è necessario, che è un gesto, che è meglio farlo, meglio”, ha ribadito il Papa: “Delle volte non si può, non c’è possibilità politica o possibilità reale o concreta. Ma nella misura che si può restituire si faccia, per favore, questo fa bene a tutti. Per non abituarsi a mettere la mano in tasca degli altri!”.