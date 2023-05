Papa in Ungheria: conferenza stampa aereo, “ho avuto un malore forte, non ho perso i sensi”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Quello che io ho avuto è stato un malore forte alla fine dell’udienza del mercoledì, non me la sono sentita di pranzare, mi sono coricato un po’, non ho perso i sensi, ma sì c’era un’alta febbre, un’alta febbre, e alle tre del pomeriggio il medico subito mi ha portato in ospedale: una polmonite acuta e forte, nella parte bassa dei polmoni”. Papa Francesco ha risposto così, sul volo di ritorno da Budapest, alle domande dei giornalisti sul suo recente ricovero al Gemelli. “Grazie a Dio lo posso raccontare, a tal punto che l’organismo, il corpo, ha risposto bene al trattamento. Questo è quello che ho avuto”, ha commentato il Papa, secondo quanto riferisce Vatican news. Quanto al prossimo appuntamento in trasferta, per la Gmg di Lisbona, Francesco ha confermato: “Ci andrò e spero di farcela. E voi vedete che non è lo stesso di due anni fa, ma con il bastone, adesso meglio, ma per il momento non è cancellato il viaggio. Poi c’è il viaggio a Marsiglia, poi c’è il viaggio in Mongolia, e poi c’è un ultimo non ricordo dove… Ancora il programma mi fa muovere, vediamo!”.