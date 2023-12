Natale in Terra Santa: il video messaggio di auguri di Natale a Papa Francesco dei bambini di Betlemme

Betlemme, grotta della Natività (Foto Sir)

“Noi tutti bambini di Betlemme ti vogliamo bene, un bacione grande a te, Buon Natale Papa Francesco”, si apre così il video messaggio con cui i bambini di Betlemme augurano Buon Natale al Pontefice. Diffuso dal Christian Media center, il video, sullo sfondo della basilica della Natività, mostra numerosi piccoli betlemiti rivolgersi al Papa raccontando la loro condizione: “Papa Francesco tu sei il Papa e a te rivolgiamo la nostra supplica quando siamo nella necessità… In questo Natale ci sarà solo la Messa, non ci sono feste”. I bambini si dicono “molto tristi per tutte le immagini e i video che vediamo dei bambini, nostri fratelli a Gaza. Ci sono quelli che muoiono e che vengono salvati sotto le macerie, quelli che piangono i loro genitori e i loro fratelli e sorelle morti. Siamo tutti molto disturbati da queste immagini che si ripetono da settimane”. “Papa Francesco – aggiunge una bambina – forse nessuno te lo ha detto, ma a Betlemme dal 7 ottobre non ci sono più turisti e pellegrini. I nostri genitori hanno perso il loro lavoro negli alberghi, ristoranti e artigiani Inoltre l’Esercito di Israele ha chiuso Betlemme lasciando solo un varco aperto che apre alle 7 di mattina e chiude alle 7 di sera. Così Betlemme è diventata come un carcere. Non puoi immaginare quanti operai hanno perso il loro lavoro in Israele. Papa Francesco eravamo poveri, ora siamo poverissimi. Prega per noi e ti preghiamo comunica al mondo ciò che succede”.