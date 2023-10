Papa Francesco: Angelus, “riflettere l’amore di Dio nel mondo, come madre Teresa”

“Riflettere l’amore di Dio nel mondo”. E’ l’invito del Papa, che durante l’Angelus di oggi in piazza San Pietro ha narrato un aneddoto su Santa Teresa di Calcutta: “A un giornalista che le chiedeva se, con quello che faceva, si illudesse di cambiare il mondo, rispose: ‘Io non ho mai pensato di poter cambiare il mondo! Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita, nella quale potesse brillare l’amore di Dio’”. “Ecco come lei, tanto piccola, ha potuto fare un bene così grande: riflettendo come una goccia l’amore di Dio”, ha commentato Francesco: “E se a volte, guardando lei e altri santi, ci venisse da pensare che siano degli eroi inimitabili, ripensiamo a questa piccola goccia: l’amore è una goccia che può cambiare tante cose. Come? Facendo il primo passo”. “Io sono grato al Signore, che mi ama per primo?”, le domande ai fedeli: “Cerco di riflettere il suo amore? Mi impegno, cioè, ad amare i fratelli?”.