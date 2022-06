Ortodossi: morto ieri il metropolita Gennadios di Sassima. Il “tributo” del movimento ecumenico, “ci mancherà la sua voce ecumenica per l’unità”

“Quando avevamo bisogno di lui, lui era lì, pronto a servire il movimento ecumenico. Possa la sua anima riposare in pace”. Così Agnes Abuom, moderatrice del comitato centrale del Wcc, ricorda il metropolita Gennadios di Sassima, morto ieri all’età di 70 anni. “Era noto per la sua cura pastorale, collegialità, spiritualità e impegno ecumenico”, ha affermato Abuom. Il segretario generale ad interim del Wcc, il Rev. Ioan Sauca, ha espresso le condoglianze al Patriarcato ecumenico, ai suoi amici e alla sua famiglia. “Ci mancherà la sua voce forte ed ecumenica e la sua volontà di contribuire sempre alla lotta per l’unità”, ha detto Sauca. “Apprezziamo profondamente i suoi anni di duro lavoro e il forte impegno per l’etica del processo decisionale basato sul consenso”. Sauca ha affermato che non dimenticherà mai i numerosi messaggi ben formulati del metropolita di sostegno all’opera del Wcc per l’unità, la giustizia e la pace, che ha spaziato così ampiamente e ha toccato così tante persone, in particolare le giovani generazioni in tutto il mondo.