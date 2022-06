Ortodossi: morto ieri il metropolita Gennadios di Sassima, grande protagonista del dialogo tra le Chiese

(Foto WCC)

E’ morto ieri, all’età di 70 anni, il metropolita Gennadios di Sassima. A darne notizia è il Consiglio mondiale delle Chiese in una nota in cui vari rappresentanti del movimento ecumenico esprimono cordoglio al Patriarcato ecumenico per la perdita di uno dei maggiori protagonisti del dialogo tra le Chiese. Nato a Salonicco nel 1951, ha ricevuto la sua istruzione secondaria presso il John F. Kennedy American College di Napoli, in Italia. Ha studiato presso università europee e nordamericane. La sua vita a sostegno al movimento ecumenico è iniziata con la partecipazione alla 4a Assemblea del WCC a Uppsala nel 1968. Ha scritto più di 400 studi teologici, libri, articoli e opere in varie riviste greche e straniere sulla teologia ortodossa, in varie lingue. Professore di teologia ortodossa e diritto canonico in varie università, è stato vice-moderatore della Commissione Fede e Ordine del Wcc dal 1998 al 2006. È stato co-presidente del dialogo teologico internazionale congiunto tra ortodossi e luterani, co-segretario e membro della Commissione internazionale mista per il dialogo teologico tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica romana, co-presidente del teologico ortodosso e metodista e battista comitati preparatori. Il metropolita Gennadios è stato membro del presidium e del consiglio di amministrazione della Conferenza delle Chiese europee. Nel 2015 è stato insignito del titolo di “Doctor honoris causa” dall’Università di Atene e nel 2012 è stato insignito di una borsa di studio onoraria dall’Accademia ortodossa di Creta in riconoscimento del suo lavoro per la pace, il dialogo e la testimonianza cristiana. Nel 2010 gli è stata conferita la laurea honoris causa dalla Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Brookline, Massachusetts, USA. Il funerale si svolgerà in Grecia, seguito da servizi funebri con date da definire.