“Lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti i Cardinali per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium”. Lo ha annunciato il Papa direttamente ai fedeli, al termine del Regina Caeli di oggi in piazza San Pietro. L’annuncio, a sorpresa, è avvenuto contestualmente a quello del prossimo Concistoro, che si terrà il 27 agosto per la nomina di 21 nuovi cardinali, di cui 16 elettori.