Nuovi cardinali italiani: mons. Mura (vescovi sardi), “profonda gratitudine a Papa Francesco” per scelta di mons. Miglio

“A nome di tutti i Vescovi sardi, esprimo profonda gratitudine a Papa Francesco per aver voluto associare al Collegio dei Cardinali monsignor Arrigo Miglio, Arcivescovo emerito di Cagliari. Il suo episcopato in Sardegna, prima a Iglesias e poi a Cagliari, dopo essere stato vescovo di Ivrea, ci ha permesso di conoscerlo e apprezzarlo, eleggendolo sul campo ‘uno di noi’”. Lo dichiara in una nota mons. Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda: “Sia come pastore, sia per l’umanità che ha dimostrato servendo e amando le nostre Chiese, oltre che come presidente della Conferenza episcopale sarda, ha evidenziato una forte sensibilità per i temi non solo ecclesiali ma anche sociali della nostra terra. Accompagniamo con gioia e nella preghiera la scelta del Papa, confidando che mons. Miglio, che da tempo ha scelto di rimanere in Sardegna, continui a tenerla nel suo cuore di cardinale”.