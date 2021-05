Scontri Striscia di Gaza e Israele: card. Bassetti (Cei), “il popolo ha bisogno di pace”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il vero comunicatore è colui che riesce a mettere il mondo in comune, a costruire ponti di comprensione, a promuovere la pace attraverso la narrazione. E oggi ne abbiamo bisogno. Oggi, in particolare, vogliamo pregare per Gerusalemme e per Gaza: il popolo ha bisogno di pace. La famiglia Abramitica ha bisogno di pace. Pace!”. È l’appello del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, durante la messa presieduta a Roma in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.