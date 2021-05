Giornata comunicazioni sociali 2021: card. Bassetti (Cei), “far conoscere la verità agli uomini e alle donne”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“A voi è chiesto di fare cultura, di aiutare gli uomini e le donne a cui vi rivolgete a vivere in questa società con impegno, coraggio, facendo conoscere loro la verità”. Sono le parole pronunciate oggi dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, durante la messa presieduta a Roma in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Rivolgendosi ai presenti, il card. Bassetti si è soffermato all’inizio sulla festività dell’Ascensione ribadendone il mistero e la bellezza ed evidenziando “un altro elemento con il quale – ha detto – voglio anche collegarmi al bellissimo Messaggio che il Santo Padre, Francesco, ha composto per questa 55ª Giornata delle comunicazioni sociali”. Partendo dalle letture del giorno, il cardinale ha anzitutto sottolineato il fatto che prima di ritornare al Padre, Gesù resta con i suoi amici e discepoli per ben 40 giorni, “mostrandosi vivo, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio (At 1,3)”. “Ebbene – ha aggiunto – Gesù è stato con i suoi fino a mangiare il sale con loro, e per essere amici si deve “mangiare il sale” insieme, e cioè “passare del tempo insieme, proprio come il Risorto ha fatto con i suoi, stando con loro per quaranta giorni”. Da qui, rivolgendosi virtualmente agli operatori dei media, il card. Bassetti ha invitato tutti a stare con le persone, ad ascoltandole, a comprendere le loro preoccupazioni, e solo dopo aver con loro “mangiato il sale”- ha continuato – potremmo anche raccontare”.