Papa Francesco: a Regina Caeli, “l’amore di Cristo non è selettivo, abbraccia tutti”. Pensiero a Isole di Saint Vincent e Grenadine e per vittime dell’incendio di un ospedale a Baghdad

“Gesù Buon Pastore difende, conosce, e soprattutto ama le sue pecore. E per questo dà la vita per loro. L’amore per le pecore, cioè per ognuno di noi, lo porta a morire sulla croce, perché questa è la volontà del Padre, che nessuno vada perduto. L’amore di Cristo non è selettivo, abbraccia tutti”. Così il Papa prima di introdurre la preghiera mariana del Regina Caeli. “La Chiesa è chiamata a portare avanti questa missione di Cristo”, ha ribadito: “Oltre a quanti frequentano le nostre comunità, ci sono tante persone, la maggioranza, che lo fanno solo in casi particolari o mai. Ma non per questo non sono figli di Dio: il Padre affida tutti a Gesù Buon Pastore, che per tutti ha dato la vita”. Quindi Francesco ha espresso vicinanza “alla popolazione delle Isole di Saint Vincent e Grenadine, dove un’eruzione vulcanica sta provocando gravi danni e disagi. Assicuro la mia preghiera e benedico quanti prestano soccorso e assistenza”, e “sono vicino anche alle vittime dell’incendio di un ospedale per i malati di Covid a Baghdad”.