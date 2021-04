Naufragio nel Mediterraneo: preghiera delle Chiese di Sicilia in tutte le parrocchie, “mediante leggi giuste e solidali il Mare Nostrum sia mare di pace”

“Per l’ennesima tragedia del mare, verificatasi in questi giorni nel Mediterraneo con il naufragio e la morte di circa 130 migranti. Cristo, Pastore buono venuto a radunarci come gregge al di là dei nostri recinti, raccolga nell’ovile della comunione del Padre quanti hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e di conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governati perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum sia mare di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. Preghiamo”. La preghiera delle Chiese di Sicilia per l’ennesima tragedia nel Mediterraneo, recitata oggi in tutte le parrocchie della Regione.