Papa Francesco: lettera agli sposi, “prendere l’iniziativa all’interno della comunità parrocchiale e diocesana”

“Educare i figli non è per niente facile. Ma non dimentichiamo che anche loro ci educano. Il primo ambiente educativo rimane sempre la famiglia, nei piccoli gesti che sono più eloquenti delle parole. Educare è anzitutto accompagnare i processi di crescita, essere presenti in tanti modi, così che i figli possano contare sui genitori in ogni momento”. Nella lettera agli sposi in occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, Papa Francesco ricorda che “la coscienza dell’identità e della missione dei laici nella Chiesa e nella società è cresciuta”: “Avete la missione di trasformare la società con la vostra presenza nel mondo del lavoro e di fare in modo che si tenga conto dei bisogni delle famiglie. Anche i coniugi devono prendere l’iniziativa all’interno della comunità parrocchiale e diocesana con le loro proposte e la loro creatività, perseguendo la complementarità dei carismi e delle vocazioni come espressione della comunione ecclesiale”. Pertanto il Papa esorta gli sposi “a partecipare nella Chiesa, in particolare nella pastorale familiare” perché “alle famiglie spetta la sfida di gettare ponti tra le generazioni per trasmettere i valori che costruiscono l’umanità. C’è bisogno di una nuova creatività per esprimere nelle sfide attuali i valori che ci costituiscono come popolo nelle nostre società e nella Chiesa, Popolo di Dio”.