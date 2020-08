“A Sua Immagine”: 15 e 16 agosto. La festa dell’Assunta, il Vangelo con don Patriciello e uno speciale dedicato agli “Atti degli Apostoli”

La festa dell’Assunzione di Maria in Cielo è il filo rosso delle puntate di “A Sua Immagine”, sabato 15 e domenica 16 agosto su Rai Uno. Il programma Rai, realizzato da oltre vent’anni insieme alla Conferenza episcopale italiana, è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 15 agosto doppio appuntamento con “A Sua Immagine”, alle ore 10.30 e poi alle 16.45, sempre su Rai Uno. Nella prima parte della trasmissione, in diretta, Lorena Bianchetti condurrà uno speciale dedicato proprio alla festa dell’Assunta, richiamando i principali santuari mariani, a cominciare da Loreto. In studio la teologa Anna Pia Viola. Alle 10.55, linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica viene trasmessa, sempre in diretta su Rai Uno, dalla Cattedrale di Nardò (LE), per la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Conclude poi la mattina di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco, in collegamento alle ore 12.00 con piazza San Pietro.

“Maria nella terra degli etruschi” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” sabato 15 agosto alle ore 16.45 su Rai Uno. Lorena Bianchetti ci porta alla scoperta di alcune località vicine a Roma, dove la storia antica si intreccia con il sacro: parliamo di Cerveteri, visitando la chiesa di Santa Maria Maggiore, di Ceri, dove si trova il santuario dedicato a Maria Immacolata, e infine Santa Severa, celebre per il suo castello, dove è situata la chiesa dedicata a Maria Assunta. Sempre nel pomeriggio l’appuntamento “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: dopo un ciclo di puntate con il card. Matteo Maria Zuppi passaggio di testimone oggi con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano nella “terra dei fuochi”; don Patriciello racconta la figura del beato Bartolo Longo, fondatore della Pompei nuova, che ha dato impulso al culto della Madonna del Rosario.

“Gli Atti degli Apostoli” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, domenica 16 agosto alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno. Ad approfondire le figure degli apostoli, dopo le puntate dedicate agli evangelisti, in studio con Lorena Bianchetti troviamo il teologo Marco Tibaldi, don Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, e lo scrittore Erri De Luca. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica viene trasmessa, sempre in diretta, dalla Cattedrale di Nardò (LE), per la regia di Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis. Conclude, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco alle ore 12 da piazza San Pietro.