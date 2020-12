Solidarietà: De Palo (Forum famiglie), da una lettera ricevuta a marzo un progetto “dalle famiglie per le famiglie”

“πΆπ‘–π‘Žπ‘œ 𝐺𝑖𝑔𝑖! π‘π‘œπ‘› 𝑐𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘œπ‘ π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘šπ‘Ž π‘£π‘œπ‘™π‘’π‘£π‘œ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘– π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘œ: β„Žπ‘Žπ‘– 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘”π‘™π‘–π‘’ π‘β„Žπ‘’ β„Žπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘–π‘šπ‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘Žπ‘‘π‘œ π‘π‘–π‘ π‘œπ‘”π‘›π‘œ 𝑑𝑖 π‘ π‘œπ‘™π‘‘π‘–, 𝑑𝑖 π‘π‘Žπ‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑙𝑒 π‘π‘œπ‘™π‘™π‘’π‘‘π‘‘π‘’, π‘“π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘™π‘Ž π‘ π‘π‘’π‘ π‘Ž, π‘–π‘›π‘ π‘œπ‘šπ‘šπ‘Ž…π‘π‘œπ‘ π‘’ π‘‘π‘Ž π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘”π‘™π‘–π‘’?

π‘ƒπ‘’π‘Ÿπ‘β„Žπ‘’Μ€ π‘–π‘œ π‘π‘œπ‘‘π‘Ÿπ‘’π‘– π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘– π‘™π‘Ž π‘‘π‘–π‘ π‘π‘œπ‘›π‘–π‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘ŽΜ€ π‘π‘’π‘Ÿ 𝑖 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘ π‘ π‘–π‘šπ‘– 5-6 π‘šπ‘’π‘ π‘– π‘Ž π‘π‘œπ‘π‘Ÿπ‘–π‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑛 π‘π‘œ’ 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒. π‘†π‘œπ‘›π‘œ 𝑒𝑛 π‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘π‘œ π‘ π‘π‘’π‘π‘–π‘Žπ‘™π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ 𝑒 π‘Ž π‘›π‘œπ‘– 𝑝𝑖𝑒̀ π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘›π‘– 𝑐𝑖 β„Žπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘–π‘›π‘”π‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘Žπ‘‘π‘– 𝑠𝑒𝑖 πΆπ‘œπ‘£π‘–π‘‘ π‘π‘œπ‘› 𝑑𝑒𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘– π‘šπ‘œπ‘™π‘‘π‘œ π‘£π‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘œπ‘ π‘– 𝑒 π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘ π‘Ž π‘šπ‘– β„Žπ‘Ž π‘π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑒𝑛 π‘π‘œ’ 𝑑𝑖 “π‘ π‘π‘œπ‘šπ‘π‘’π‘›π‘ π‘œ”, π‘π‘’π‘Ÿπ‘β„Žπ‘’Μ€ π‘›π‘œπ‘– π‘Žπ‘£π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘šπ‘œ π‘“π‘Žπ‘‘π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘žπ‘’π‘’ 𝑖𝑙 π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘™π‘Žπ‘£π‘œπ‘Ÿπ‘œ π‘ π‘’π‘›π‘§π‘Ž 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 π‘ π‘œπ‘™π‘‘π‘œ 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑒̀. π‘„π‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘œπ‘”π‘”π‘– 𝑑𝑖 β„Žπ‘œ π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘‘π‘œ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘™π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑛𝑒𝑙 π‘£π‘–π‘‘π‘’π‘œ π‘šπ‘’π‘ π‘ π‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘œ β„Žπ‘œ π‘π‘’π‘›π‘ π‘Žπ‘‘π‘œ π‘β„Žπ‘’ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘– π‘ π‘œπ‘™π‘‘π‘– π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘œ π‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑛 π‘ π‘’π‘›π‘ π‘œ.

π‘ˆπ‘ π‘–π‘Žπ‘šπ‘œπ‘™π‘–! π·π‘–π‘šπ‘šπ‘– 𝑑𝑒 π‘π‘œπ‘šπ‘’! πΆπ‘–π‘œπ‘’Μ€ π‘›π‘œπ‘› π‘ π‘œ π‘£π‘’π‘œπ‘– π‘šπ‘’π‘‘π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘šπ‘– 𝑖𝑛 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘‘π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘› π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘”π‘™π‘–π‘’ π‘β„Žπ‘’ π‘π‘œπ‘›π‘œπ‘ π‘π‘– 𝑒 π‘β„Žπ‘’ π‘ π‘Žπ‘– π‘π‘’π‘Ÿ π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘œ π‘β„Žπ‘’ β„Žπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘π‘–π‘ π‘œπ‘”π‘›π‘œ π‘œ 𝑠𝑒 π‘£π‘’π‘œπ‘– π‘“π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑒 π‘‘π‘Ž π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘œ, 𝑛𝑒𝑙 π‘ π‘’π‘›π‘ π‘œ π‘β„Žπ‘’ π‘–π‘œ π‘”π‘–π‘Ÿπ‘œ 𝑒𝑛 π‘‘π‘œπ‘‘ 𝑑𝑖 π‘ π‘œπ‘™π‘‘π‘– π‘Žπ‘™ π‘šπ‘’π‘ π‘’ π‘Ž 𝑑𝑒 𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖 𝑔𝑒𝑠𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖 π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘–π‘’π‘›π‘– 𝑝𝑖𝑒̀ π‘œπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’π‘›π‘œ. πΌπ‘œ π‘π‘Ÿπ‘’π‘“π‘’π‘Ÿπ‘–π‘Ÿπ‘’π‘– π‘“π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘™π‘Ž π‘π‘œπ‘ π‘Ž 𝑖𝑛 π‘šπ‘Žπ‘›π‘–π‘’π‘Ÿπ‘Ž 𝑝𝑖𝑒̀ π‘Žπ‘›π‘œπ‘›π‘–π‘šπ‘Ž π‘π‘œπ‘ π‘ π‘–π‘π‘–π‘™π‘’, π‘žπ‘’π‘–π‘›π‘‘π‘– 𝑠𝑒 𝑑𝑒 π‘“π‘Žπ‘π‘’π‘ π‘ π‘– π‘‘π‘Ž π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ π‘šπ‘’ π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘’ 𝑒𝑛’π‘œπ‘‘π‘‘π‘–π‘šπ‘Ž π‘ π‘œπ‘™π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’, π‘π‘œπ‘ π‘–Μ€ π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ 𝑙𝑒 π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘”π‘™π‘–π‘’ π‘›π‘œπ‘› 𝑠𝑖 π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘’π‘Ÿπ‘œ 𝑖𝑛 π‘‘π‘’π‘π‘–π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘› π‘’π‘›π‘Ž π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘Ž π‘šπ‘Ž “π‘π‘œπ‘› π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘£π‘£π‘–π‘‘π‘’π‘›π‘§π‘Ž” (π‘šπ‘’π‘‘π‘‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œπ‘™π‘Ž π‘π‘œπ‘ π‘–Μ€).

π·π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘œπ‘– π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑 𝑑𝑖 π‘π‘–π‘Ÿπ‘π‘Ž 2000 π‘’π‘’π‘Ÿπ‘œ π‘Žπ‘™ π‘šπ‘’π‘ π‘’. π‘ƒπ‘œπ‘– 𝑐𝑖 π‘π‘œπ‘ π‘ π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘’π‘ π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘Ž π‘“π‘Žπ‘π‘’π‘›π‘‘π‘œ…π‘π‘œπ‘‘π‘Ÿπ‘’π‘– π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ π‘Ž 𝑒𝑛 π‘π‘œ’ 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑒̀ π‘šπ‘Ž π‘šπ‘– π‘‘π‘’π‘£π‘œ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘œπ‘™π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘π‘œπ‘› π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘’ π‘›π‘’π‘œπ‘£π‘’ π‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’.

πΊπ‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘’ 𝑒 π‘ π‘π‘’π‘Ÿπ‘œ π‘Ž π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘‘π‘œ!”

Questo il testo di una lettera arrivata nei mesi scorsi a Gianluigi De Palo,Β presidente del Forum delle famiglie, che ha deciso di renderla pubblica il 24 dicembre per annunciare un progetto di solidarietΓ “dalle famiglie per le famiglie”, che prenderΓ avvio prossimamente. “Tutto nasce da questa lettera ricevuta lo scorso marzo – spiega -.Β Chiaramente ho subito messo in contatto la giovane dottoressa con una famiglia che ci chiedeva aiuto.Β Nei giorni scorsi sono arrivate altre lettere di famiglie che, avendo un contratto di lavoro da dipendente, mettevano a disposizione anche metΓ delle loro entrate per famiglie i cui componenti erano partite Iva e, quindi, impossibilitati ad andare a lavorare a causa del Lockdown.Β E allora a maggio abbiamo iniziato a lavorare ad un’idea innovativa: cercare di dare un senso e organizzare bene questa osmosi tra famiglie che Γ¨ nata spontaneamente”.

“Volete altre notizie? – conclude De Palo – Seguiteci perchΓ© tra qualche giorno vi chiederemo di darci una mano…”