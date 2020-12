Taizé: Von der Leyen, “nessuno si salva da solo, abbiamo bisogno l’uno dell’altro”

“Nessuno si salva da solo”. “Abbiamo bisogno l’uno dell’altro, per porre fine alla pandemia, per costruire un’economia più verde e più giusta, per porre fine alla distruzione del Creato”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio inviato ai partecipanti all’incontro europeo dei giovani animato dalla Comunità di Taizé che a causa della pandemia, si svolgerà quest’anno su una piattaforma digitale dal 27 dicembre al 1 gennaio. “Mai come quest’anno, gli uomini e le donne di tutto il mondo si sono resi conto di come i nostri destini siano intrecciati. Condividiamo la stessa fragilità. Tutte le nostre vite sono state sconvolte dalla pandemia in un modo o nell’altro. E tutti i nostri paesi devono affrontare le conseguenze del cambiamento climatico”. “Possiamo concentrarci sulle nostre differenze, sui nostri disaccordi e sulle nostre incomprensioni. O possiamo scegliere di unire le forze per il bene, cioè per proteggere la dignità di ogni essere umano e la bellezza del creato”. “In un momento di così grandi sfide per l’Europa e il mondo – scrive ancora la presidente della Commissione europea – sarebbe facile disperarsi. Ma come ci ha ricordato frère Alois, giungono segni di speranza da tutti gli angoli della terra. Un numero incalcolabile di uomini e donne hanno dedicato il loro tempo e persino rischiato la vita per aiutare gli anziani, i malati, i soli. Giovani di tutte le nazionalità si sono mobilitati per il nostro pianeta. E qui in Europa, abbiamo deciso di unire le forze per sostenere i Paesi che sono stati più colpiti dalla pandemia. Quest’anno di sofferenza è diventato un anno di solidarietà”.