Papa Francesco: Angelus, “tendi la tua mano al povero”

La parabola dei talenti “vale per tutti ma, come sempre, in particolare per i cristiani. Anche oggi ha tanta attualità: oggi, che è la Giornata dei poveri, dove la Chiesa dice a noi cristiani: ‘Tendi la mano al povero. Tendi la tua mano al povero. Non sei solo nella vita: c’è gente che ha bisogno di te. Non essere egoista, tendi la mano al povero’. Tutti abbiamo ricevuto da Dio un ‘patrimonio’ come esseri umani, una ricchezza umana, qualunque sia”. Così il Papa prima della recita dell’Angelus: “Noi, a volte, pensiamo che essere cristiani sia non fare del male. E non fare del male è buono. Ma non fare del bene, non è buono. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare, guardare coloro che hanno più bisogno. C’è tanta fame, anche nel cuore delle nostre città, e tante volte noi entriamo in quella logica dell’indifferenza: il povero è lì, e guardiamo da un’altra parte. Tendi la tua mano al povero: è Cristo”.