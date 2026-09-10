Tv2000: nuovi palinsesti tra informazione, spiritualità, innovazione e sostenibilità

Rinnovata la fascia mattutina, più spazio all’informazione e nuovi programmi dedicati alla cucina sostenibile e all’economia domestica. Tra le novità Veronica Maya, Paola Saluzzi e una docuserie di Alessandro Sortino su san Francesco. Oltre 200 film e documentari, mentre Play2000 supera i 27mila contenuti disponibili su richiesta. Simone Cristicchi protagonista di una serata tra musica, poesia e spiritualità

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Una “piazza” nella quale incontrarsi e guardare la realtà alla luce del Vangelo. È il compito affidato da mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, a Tv2000, Radio InBlu2000 e Play2000, che oggi a Roma hanno presentato i palinsesti per la stagione 2026-2027. Le novità sono state illustrate dall’amministratore delegato Massimo Porfiri e dal direttore di rete e dell’informazione Vincenzo Morgante.

“Ci rivolgiamo a un pubblico composto da fedeli, ma anche da persone interessate allo sguardo della Chiesa cattolica sui fatti di attualità e della cultura”, ha spiegato Baturi al Sir. L’obiettivo è offrire strumenti per “rivolgersi nella preghiera a Dio e agli uomini con un giudizio più chiaro, ispirato a criteri evangelici”. Da qui l’immagine di “una sorta di piazza in cui tanti possano incontrarsi e incontrare lo sguardo sulla realtà che deriva dal Vangelo”.

La nuova stagione punta a rafforzare l’identità della rete, intercettare nuovi pubblici e consolidare il rapporto di fiducia con gli spettatori. Oltre il 50% della programmazione giornaliera di Tv2000 è già in diretta: negli ultimi dodici mesi sono state più di 1.600 le ore dedicate anche ai principali appuntamenti della Chiesa e ai primi viaggi apostolici di Leone XIV.

Tra le novità più significative, il rinnovamento della fascia mattutina. Dopo il Rosario delle 7 e le Lodi delle 7.30, “Di buon mattino”, condotto da Grazia Serra e Giacomo Avanzi, inizierà alle 8 e proseguirà, dopo la Messa, dalle 9.05 alle 10. Alle 10.05 tornerà “Il Mio Medico” con Monica Di Loreto e la nuova sezione “Ospedale aperto”, dedicata al racconto della sanità pubblica italiana direttamente dai luoghi della cura.

Alle 11 debutterà “Avanzi il Prossimo – Tutti a Tavola”, programma prodotto dall’Antoniano di Bologna e condotto da Veronica Maya, che proporrà una cucina sostenibile, inclusiva e attenta al contrasto degli sprechi. “Mi sento felice come una debuttante – confida la conduttrice al Sir –. È un nuovo inizio in un canale che ho sempre guardato con grande rispetto”. Figlia di ristoratori e appassionata di cucina, Maya ha sottolineato il valore educativo della trasmissione: “In un momento storico nel quale tutto si compra e si butta con grande velocità, è importante educare il pubblico ad avere rispetto di ciò che abbiamo e a scegliere con cura quello che mangiamo”. Sarà, ha aggiunto, “un programma per tutti, sia per chi sa già cucinare sia per chi non lo ha mai fatto”.

Alle 12.20 arriverà “Le cose di casa”, condotto da Melania Giacò ed Enrico Selleri, con strumenti e buone pratiche per una gestione più consapevole delle risorse familiari. Il fine settimana si arricchirà, invece, della docuserie di Alessandro Sortino “Francesco per davvero – Indagine sul Santo di Assisi”, in onda dal 26 settembre, e, da novembre, di “Un’altra domenica” con Paola Saluzzi. Tra le altre proposte, la seconda stagione di “Algoretica – Noi e l’intelligenza artificiale”, “Eccomi”, dedicato alla vocazione femminile alla vita religiosa, e “Ascoltami”, dialogo tra generazioni alla luce delle Scritture con Luigino Bruni ed Eugenia Scotti. “Il rinnovamento della fascia mattutina rappresenta uno degli investimenti editoriali più significativi di questa stagione. Abbiamo voluto ridisegnare l’inizio della giornata costruendo un racconto quotidiano fluido e completo, capace di integrare armonicamente la dimensione spirituale, la salute, l’intrattenimento di qualità e il servizio ai cittadini, mantenendo sempre rigorosa e coerente l’identità di Tv2000. Un’identità che trova nel giornalismo il suo perno fondamentale – spiega il direttore di Tv2000 e Radio InBlu2000, Vincenzo Morgante -. In un momento storico in cui la tempestività e la trasparenza sono essenziali, abbiamo scelto di potenziare ulteriormente il nostro impegno informativo: alla struttura consolidata del TG2000 affianchiamo quest’anno, dal lunedì al sabato, la nuova edizione flash delle ore 10. Un nuovo appuntamento che ci consentirà di essere ancora più pronti nel raccontare i fatti del giorno, offrendo una finestra costante ed essenziale sull’attualità, sull’attività del Papa e della Chiesa in Italia e nel mondo”.

In autunno spazio anche alla musica, alla poesia e alla spiritualità dalla Pieve di Romena. Simone Cristicchi guiderà “I miei frammenti di luce – Sinfonia di voci per ricominciare”, con don Luigi Verdi e numerosi ospiti. Seguirà il concerto all’alba di Amara “La certezza di essere vivi”. “Le riprese televisive permetteranno di condividere con più persone possibili quanto abbiamo vissuto a Romena – spiega Cristicchi al Sir –. È stata una grande emozione, un evento di musica, poesia e spiritualità che ha raccolto migliaia di persone”.

Si amplia anche l’offerta informativa: alle cinque edizioni quotidiane del Tg2000 e alle due domenicali si aggiungerà, dal lunedì al sabato, una nuova edizione flash alle 10. La testata ha prodotto nell’ultima stagione oltre 11mila servizi e più di 300 ore di diretta. Confermati gli approfondimenti culturali “Terza Pagina” e “Il Tornasole”, mentre il sabato tornerà “Storie d’Italia”. Proseguiranno inoltre i programmi religiosi e le dirette degli appuntamenti con Papa Leone XIV, in collaborazione con Vatican Media.

Oltre 200 i film e documentari previsti. Dal 5 ottobre, ogni lunedì in prima serata e in prima tv, sarà trasmessa la docuserie “I Santi: un viaggio con Martin Scorsese”. Dal 18 ottobre arriverà anche la serie Disney “We were the lucky ones”. Tra le nuove produzioni, “Pharos – Luci del Mediterraneo”, realizzata con la Marina Militare, e “Intelligenza artigianale”, dedicata ai saperi e alla cultura degli artigiani italiani.

Radio InBlu2000 proporrà dal 26 settembre “Pirandello. Un anno di novelle”, programma settimanale di Alfonso Veneroso con letture integrali e introduzioni critiche ai racconti dello scrittore siciliano. Continua, infine, la crescita di Play2000: a due anni e mezzo dal lancio, la piattaforma raccoglie oltre 27mila contenuti disponibili su richiesta e prepara nuove rubriche, podcast e brevi documentari rivolti ai giovani in cammino verso la Gmg di Seul 2027. “L’evoluzione della nostra piattaforma streaming dimostra la bontà di una strategia che ha saputo integrare la tradizione del broadcasting con le nuove modalità di fruizione, trasformando la nostra realtà in una vera e propria media company digitale e multicanale”, conclude l’amministratore delegato, Massimo Porfiri.