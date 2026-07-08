Meeting Rimini 2026: Leone XIV protagonista della 47ª edizione. Tra gli ospiti Pizzaballa, Ielpo, Metsola e diversi esponenti di Governo

Dal 21 al 26 agosto, alla Fiera di Rimini, la 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, dedicata al tema “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Momento centrale sarà la visita di Papa Leone XIV il 22 agosto. Tra i temi al centro degli incontri la dignità della persona, la pace in Medio Oriente, il dialogo tra i popoli e le sfide dell’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, il card. Pizzaballa e il Custode di Terra Santa, padre Ielpo. Sono previsti oltre 150 convegni, circa 500 relatori, 13 mostre e 13 spettacoli

(Foto Sir)

Sarà la visita di Papa Leone XIV il momento centrale della 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto, sul tema “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, tratto dall’ultimo verso della Divina Commedia. Il programma è stato presentato oggi all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede alla presenza dell’ambasciatore Francesco Di Nitto, del presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz e di numerosi ospiti istituzionali e accademici.

Ad aprire l’incontro è stato proprio Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la partecipazione del Pontefice rappresenti “una fonte di grande gioia” per l’intera manifestazione. “Sarà un incontro con tutti i partecipanti al Meeting: bambini, ragazzi, studenti, famiglie giovani e meno giovani. Tutti avranno la possibilità di salutarlo lungo il percorso tra i padiglioni della Fiera”, ha spiegato. Secondo il presidente del Meeting, il tema scelto per il 2026 trova un significativo sviluppo nell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, che richiama la grandezza e la dignità della persona umana, il rapporto con l’infinito, il senso del lavoro e della ricerca e l’urgenza di una comunicazione capace di favorire relazioni autentiche. L’incontro con Leone XIV si svolgerà il 22 agosto presso i padiglioni della Fiera (ore 16). Il suo discorso sarà trasmesso in tutti gli spazi del complesso fieristico predisposti per l’occasione.

Presentazione. Tra i protagonisti della presentazione anche padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha offerto una riflessione sul dramma che continua a segnare il Medio Oriente. “Che cosa significa essere cristiani quando la guerra sembra non finire mai?”, ha chiesto. In un contesto dominato dalla contrapposizione, ha osservato, cresce la tentazione di dividere il mondo tra amici e nemici. Per il Custode, però, vivere il Vangelo significa condividere il destino di ogni persona, denunciare le ingiustizie senza cedere all’odio e continuare a custodire la speranza. “Rimanere oggi in Terra Santa significa condividere il destino delle persone che ci sono affidate e custodire una speranza che non si nutre di risultati immediati, ma si fonda sulla Risurrezione di Cristo”, ha affermato, ricordando il lavoro quotidiano della comunità cristiana a sostegno di famiglie, anziani, bambini e poveri. Dal versante istituzionale è intervenuta Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha richiamato la necessità di mettere al centro persona e comunità. Ampio spazio è stato dedicato anche alle sfide poste dall’innovazione tecnologica. Benedetta Giovanola, docente di Filosofia morale all’Università di Macerata e studiosa di Etica dell’Intelligenza artificiale (IA), ha ricordato che “nessuna tecnologia è neutrale”. L’IA, ha osservato, modifica il modo di pensare, agire e relazionarsi delle persone. La vera sfida, ha affermato, è garantire che l’Intelligenza artificiale rimanga al servizio della persona e delle relazioni umane.

Programma e ospiti. Il programma del Meeting si aprirà il 21 agosto con la testimonianza di Roseline Hamel, sorella del sacerdote Jacques Hamel ucciso nel 2016 nell’attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, e di Nassera Kermiche, madre di uno degli attentatori. Due donne accomunate da un dolore vissuto su fronti opposti che hanno scelto di trasformare la sofferenza in un percorso di incontro, riconciliazione e fraternità. Nel corso della settimana interverranno numerose personalità della vita politica, istituzionale ed economica italiana ed europea. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani e Matteo Salvini, diversi ministri del Governo italiano, il presidente del Cnel, Renato Brunetta, il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, e il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. Previsto inoltre un confronto tra esponenti dei principali partiti sul tema degli ottant’anni della Repubblica italiana e della costruzione del bene comune. Di rilievo anche la presenza ecclesiale. A Rimini arriveranno, tra gli altri, i cardinali Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Attesi inoltre vescovi e testimoni provenienti dalla Terra Santa all’Ucraina fino alla Penisola Arabica: tra questi mons. Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia, mons. Paolo Martinelli, vicario apostolico dell’Arabia meridionale, padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, padre Gabriel Romanelli, parroco latino di Gaza (in collegamento) e padre Joseph L. Farrell, priore generale degli Agostiniani.

Cultura, scienza e sport. Come da tradizione, grande attenzione sarà riservata alla cultura, alla ricerca scientifica e allo sport. Tra i partecipanti figurano la sociologa Eva Illouz, il direttore della Specola Vaticana Richard Anthony D’Souza, la fisica Fabiola Gianotti, già direttrice generale del Cern, l’astrofisico Heino Falcke, protagonista della storica prima immagine di un buco nero, nonché l’architetto della Sagrada Família, Jordi Faulí. Presenti anche personalità del mondo sportivo e dello spettacolo, tra cui Arianna Fontana, Valentina Greggio e Paolo Ruffini. Sulla storia e l’attualità italiana dialogheranno invece Enrico Mentana e Bruno Vespa.

Numeri in crescita. La manifestazione conferma numeri in crescita. Alla Fiera di Rimini saranno allestiti oltre 130mila metri quadrati di spazi, il 16% in più rispetto all’edizione precedente. Sono previsti oltre 150 convegni, circa 500 relatori, 13 mostre e 13 spettacoli. Il Meeting manterrà l’ingresso e i parcheggi gratuiti e potrà contare sul contributo di oltre 3mila volontari, il 58% dei quali under 30. Ampia l’offerta dedicata ai più giovani con il Villaggio Ragazzi Yoga, oltre duecento eventi per famiglie, e con l’Enel Sport Village, che supererà i 13mila metri quadrati di estensione. Una presenza che conferma, ancora una volta, il Meeting come uno dei principali luoghi di incontro, dialogo e confronto del panorama culturale italiano ed europeo.