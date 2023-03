Reddito di cittadinanza: numeri e problemi aperti

Con l’ultima legge di bilancio si è deciso che il Rdc sarà abrogato dal 1° gennaio 2024. Che cosa ci sarà dopo ancora non si sa. L’intento del governo è realizzare “un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva”. Già nell’anno in corso, comunque, “ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età”, l’erogazione viene riconosciuta al massimo per 7 mensilità

A gennaio 2023 il Reddito di cittadinanza ha interessato oltre un milione e 160 mila nuclei familiari con quasi 2 milioni e mezzo di persone coinvolte, per un importo medio mensile di 562,78 euro. Sono questi i dati riferiti dall’Inps e relativi al primo mese di quello che dovrebbe essere l’ultimo anno di attuazione della misura, almeno così come l’abbiamo conosciuta finora. Con l’ultima legge di bilancio, infatti, si è deciso che il Rdc sarà abrogato dal 1° gennaio 2024. Che cosa ci sarà dopo ancora non si sa. L’intento del governo è realizzare “un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva”. Già nell’anno in corso, comunque, “ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età”, l’erogazione viene riconosciuta al massimo per 7 mensilità. I soggetti beneficiari di queste ultime, considerati occupabili, “devono essere inseriti per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o di riqualificazione professionale”. In caso di “mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione” (la decadenza scatta anche al rifiuto della prima offerta di lavoro). Sta di fatto che il piano di questi corsi di formazione e riqualificazione non è stato ancora varato e quindi l’obbligo per il momento è rimasto sulla carta.