I “decreti aiuti” alla prova del Parlamento. Sull’approvazione pesa la campagna elettorale

Bisognerà attendere la prossima settimana per fare il punto sulle misure di sostegno contro il caro energia. I due “decreti aiuti” – il “bis” di cui è in corso la conversione in legge e il “ter” che dev'essere ancora varato dall'esecutivo – devono fare i conti con la particolare situazione politico-istituzionale provocata dalla crisi del governo Draghi e dal conseguente scioglimento delle Camere

(Foto ANSA/SIR)

Bisognerà attendere la prossima settimana per fare il punto sulle misure di sostegno contro il caro energia. I due “decreti aiuti” – il “bis” di cui è in corso la conversione in legge e il “ter” che dev’essere ancora varato dall’esecutivo – devono fare i conti con la particolare situazione politico-istituzionale provocata dalla crisi del governo Draghi e dal conseguente scioglimento delle Camere.

In questo contesto l’esecutivo dimissionario è certamente abilitato a intervenire per fronteggiare emergenze come quella dell’energia, ma ha strumenti ridotti (per esempio non può porre la questione di fiducia) e deve confrontarsi costantemente con i partiti.

Così il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri non ha adottato alcun nuovo provvedimento, ma si è limitato ad approvare la relazione del premier e del ministro dell’Economia che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica alla luce delle maggiori entrare che sono state contabilizzate negli ultimi mesi (per esempio la tassazione degli extra-profitti degli operatori nel campo dell’energia o la crescita dell’Iva indotta dall’inflazione).

In pratica sono emersi 6,2 miliardi che potranno essere spesi senza creare nuovo deficit e che costituiranno la componente principale del “decreto aiuti ter”. La relazione sarà presentata in Parlamento a stretto giro perché venga autorizzato l’impiego previsto dal governo. La portata complessiva del decreto dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 13 miliardi, sempre attingendo alle risorse esistenti ed evitando quindi lo scostamento di bilancio. Con il quadro finanziario globale che si sta delineando e il robusto aumento dei tassi d’interesse deciso dalla Bce è importante avere uno sguardo attento sui conti pubblici.