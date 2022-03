Verso il senso perduto

In questi drammatici momenti di timore non solo e non tanto per noi stessi, ma per quante madri, quanti bambini (le ultime notizie ci parlano di oltre cinque milioni) si trovano improvvisazione senza casa, cibo e patria, c’è qualcosa che può aiutarci a capire quanto sia antico questo timore e quanto il rapporto con l’Altro abbia contribuito anche a proporre soluzioni, e l’esempio di Francesco che va subito a proporsi come mediatore senza tanti attendismi e politicismi ne è davvero la prova provata

La lettura dei Salmi, ad esempio, ci insegna, e Italo Calvino lo sapeva bene, che ogni rilettura è in realtà la lettura di un nuovo libro. Come ci permette di sperimentare la riedizione di “I canti nuovi. I Salmi” (David Maria Turoldo, Gianfranco Ravasi, San Paolo, 733 pagine, 28 euro), che aveva visto la luce nel 1987 con il titolo, davvero “suggestivo ed evocativo”, come scrive nella presentazione Gianfranco Ravasi, di “Lungo i fiumi”. Il commosso ricordo di Turoldo da parte di Ravasi apre la strada del cammino nella speranza e nella fede che offre sempre nuove possibilità di senso. E non è un caso che nella introduzione emerga non solo il grande teologo e mistico Evdokimov, ma anche un nome inaspettato come quello di Nietzsche, che aveva riconosciuto la grande potenza fascinatoria del Salmi. Essi hanno attraversato trasversalmente la cultura, e non solo, di tutto il pianeta e di ogni epoca. Perché ogni volta che li si rilegge, grazie al commento, alla dossologia, alle preghiere ad essi ispirate qui presenti, sembra non averli mai letti prima, in quanto riescono a entrare nel tempo, o forse sarebbe meglio dire che il tempo sembra tornare all’origine perduta per quel solo attimo della lettura che vale quasi quanto uno sprofondamento nel senso ultimo delle cose. Sia nella testimonianza di Ravasi che nelle parole del frate servita emerge un elemento antico che però, nella dimenticanza in cui era stato gettato, oggi assume il volto di una epifania: il ritorno all’umiltà e alla povertà di spirito. E giustamente Ravasi riporta in conclusione le illuminanti parole di un grande poeta, Mario Luzi, che nella svolta stilistica di Turoldo aveva intuito “il progressivo ritrarsi dell’eloquenza addosso al nocciolo delle cose”. Ci voleva un poeta per avvicinarsi all’ineffabile, e d’altronde qui stiamo parlando di Poesia, quella che nel Salmo 70 anche da queste pagine chiede a Dio la liberazione dal sogghigno di quanti credono che nella padronanza della chiacchiera e delle vuote forme, compreso “il gracchiare di teologie inutili” si nasconda la demoniaca via verso la superiorità e l’idolatria di sé.