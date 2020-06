La “rinascita dell’Italia” è anche una questione di metodo

Il coronavirus pare allentare le sue spire, è di nuovo possibile muoversi liberamente tra le Regioni e dall'Europa – che “manifesta di aver ritrovato l'autentico spirito della sua integrazione”, per citare le parole del presidente della Repubblica – arriverà per l'Italia un volume di risorse eccezionale. Però, ammonisce Giuseppe Conte, "bisogna saper spendere bene" e occorre mettere a punto "un progetto di Paese"

(Foto ANSA/SIR)

I dati sanitari sono confortanti, con la ripresa della mobilità tra le Regioni la fase delle riaperture si è praticamente completata, ma non bisogna abbassare la guardia perché il virus è insidioso e ingannatore. Allo stesso tempo c’è ancora un enorme bisogno di tamponare le conseguenze più acute e immediate della pandemia sul tessuto economico-sociale, come gli ultimi dati sul lavoro hanno ulteriormente confermato. Ma è arrivato anche il momento di cominciare a guardare più avanti, a quella che il capo dello Stato ha chiamato “rinascita dell’Italia”, ricollegandosi idealmente alla ricostruzione del Paese dopo le devastazioni del secondo conflitto mondiale. Spinge in questa direzione anche un fatto molto concreto: dall’Europa – che “manifesta di aver ritrovato l’autentico spirito della sua integrazione”, per citare ancora Sergio Mattarella – arriverà per l’Italia un volume di risorse eccezionale. “Un’occasione storica”, l’ha definita il presidente del Consiglio nella conferenza stampa di ieri sera, un’opportunità senza precedenti per cercare di risolvere alcuni problemi strutturali che il Paese si trascina dietro da anni, in alcuni casi da decenni. “Bisogna saper spendere bene”, ha sottolineato Giuseppe Conte, e per far questo occorre mettere a punto “un progetto di Paese” su cui “si misurerà la credibilità del sistema Italia” a livello internazionale. Il rilancio degli investimenti infrastrutturali, fermi al palo da troppo tempo, dovrà passare attraverso il taglio della burocrazia e puntare a “una decisa e vigorosa transizione verso un’economia sostenibile”. Il premier ha indicato a titolo di esempio alcuni campi d’azione: digitalizzazione e diffusione della banda larga; potenziamento della formazione e della ricerca; incremento delle grandi reti di comunicazione, a cominciare dall’alta velocità in tutto il Paese; “una seria riforma fiscale”; misure per l’inclusione sociale e il contrasto delle disuguaglianze… Ma all’inizio di questo percorso impegnativo e ambizioso, più che l’elenco dei possibili interventi si pone una questione di metodo. Conte ha correttamente affermato che le ingenti risorse su cui l’Italia potrà contare “non sono un tesoretto nella disponibilità del governo di turno”. E neanche – verrebbe da aggiungere – una torta da spartire in nome degli interessi economici più forti.

Un progetto di ampio respiro, che impegnerà il Paese per alcuni anni, richiede il coinvolgimento di tutti,