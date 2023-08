Pastorelli di Fatima: il Vangelo senza scorciatoie

Con la visita di Papa Francesco a Fatima la Giornata mondiale della gioventù riceve il suo sigillo Mariano. Guardare a Fatima significa guardare a Maria ma anche a coloro che sono stati i protagonisti di questa vicenda spirituale che ha fortemente caratterizzato la vita della Chiesa. I principali protagonisti di questa meravigliosa avventura spirituale sono proprio due giovani, anzi giovanissimi, Francesco e Giacinta Marto, entrambi canonizzati nel 2017 dallo stesso Francesco.

Con la visita di Papa Francesco a Fatima la Giornata mondiale della gioventù riceve il suo sigillo Mariano. Guardare a Fatima significa guardare a Maria ma anche a coloro che sono stati i protagonisti di questa vicenda spirituale che ha fortemente caratterizzato la vita della Chiesa. I principali protagonisti di questa meravigliosa avventura spirituale sono proprio due giovani, anzi giovanissimi, Francesco e Giacinta Marto, entrambi canonizzati nel 2017 dallo stesso Francesco. Il loro messaggio, schietto, semplice e accessibile a tutti è la dimostrazione incontestabile che vivere una vita cristiana secondo i principi del Vangelo è possibile, desiderabile. Il Vangelo si può e si deve vivere senza scorciatoie.

La vicenda umana di Francesco e Giacinta è una risposta precisa alla domanda di senso delle nuove generazioni, immerse nel dramma di un umanesimo ateo che non cessa di sedurre con i suoi contorti ragionamenti l’intera comunità ecclesiale, inoculando un devastante smarrimento guidato dal relativismo morale e soprattutto religioso. La figura di Gesù Cristo è sempre più distante e ideologica, mitizzata, distorta e abusata. Un male assoluto che la Chiesa di oggi deve affrontare con determinazione per ricondurre i giovani a Cristo. Castità, purezza, sacrificio, perdono, riparazione dei peccati, desiderio del paradiso e domanda sul destino ultimo della propria anima, sono realtà oramai bandite dal lessico e dal vissuto di molte comunità cristiane. Concetti divenuti incomprensibili per le nuove generazioni, argomenti divenuti imbarazzanti per la catechesi. Eppure, questi concetti semplici e chiari sono alla base di ogni autentica vita cristiana.