Dare un’anima alla società

La pastorale sociale in Italia ha vissuto giornate intense a Palermo dall’8 all’11 febbraio. L’obiettivo di fornire un contributo ai Cantieri di Betania del Cammino sinodale della Chiesa italiana ha visto impegnate quasi 150 persone provenienti dalle diverse regioni.

Il quadro di riferimento è stato il brano evangelico di Marta e Maria (Lc 10, 38-42), nella ricerca della “parte migliore”.

La centratura sulla spiritualità non è marginale per chi si occupa di problemi sociali, lavoro, economia, politica, giustizia, pace, cura del creato. Il tema è apparso a tutti un fondamento. La formazione spirituale è il proprium della pastorale sociale e consente di illuminare una visione della spiritualità che oggi appare debitrice di una tradizione dualista e di un modello estetico, come ha rilevato il teologo don Giuliano Zanchi nella sua relazione. È diffusa la convinzione che quando si parla di spiritualità si debba mettere in campo la preghiera, la liturgia come “cose da fare”, da aggiungere alla vita che in realtà va per la sua strada, fatta di impegni, di corse, di affari, di compromessi, di sogni. Inoltre, la spiritualità in salsa postmoderna soffre di deriva estetica: coincide con il benessere psicofisico, con le meditazioni interiorizzanti, con l’adesione a un modello puramente cultuale.

La spiritualità cristiana o è incarnata o non è.

S. Paolo parla di “incorporazione” a Cristo, mettendo insieme il legame di fede con il corpo. Geniale intuizione. Nella spiritualità cristiana, perciò, la cura della giustizia scommette sul compimento dei legami umani.