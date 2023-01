Chiesa e abusi. In un anno pubblicati più di 2mila articoli sul tema: la stampa cattolica in prima fila

La stampa italiana quanto parla del tema abusi dei minori nella Chiesa? E come? La risposta a queste domande risiede in uno studio indipendente appena pubblicato da Volocom, società di news intelligence. Il report, basato su un campione di oltre 18mila testi giornalistici da 4mila fonti, pubblicati tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, evidenzia come siano 2.280 gli articoli che i media italiani di stampa e web hanno prodotto sul tema degli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa italiana. E i due quotidiani che hanno dato maggior rilievo a questi temi sono stati Avvenire e L’Osservatore Romano

Il report, disponibile integralmente in forma di e-book, evidenzia come siano 2.280 gli articoli che i media italiani di stampa e web hanno prodotto sul tema degli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa italiana. Di questi, gli articoli prettamente critici sono la quota minoritaria (18%), mentre prevalgono quelli con sentiment positivo (39%) o neutro (43%).

Il report, disponibile integralmente in forma di e-book, evidenzia come siano 2.280 gli articoli che i media italiani di stampa e web hanno prodotto sul tema degli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa italiana. Di questi, gli articoli prettamente critici sono la quota minoritaria (18%), mentre prevalgono quelli con sentiment positivo (39%) o neutro (43%).

Dall’analisi delle fonti emergono subito due dati rilevanti. In primo luogo, che è la stampa cattolica in prima fila nel raccontare i presunti abusi: come emerge dal report, infatti, i due quotidiani che hanno dato maggior rilievo a questi temi sono stati Avvenire e L’Osservatore Romano, rispettivamente con 88 e 52 articoli (cartaceo + web).

Secondo elemento: la maggior parte degli articoli su questa tematica sono ospitati su quotidiani (o siti) locali oppure sulle edizioni locali dei quotidiani regionali o nazionali. La cronaca locale, quando non racconta semplicemente i fatti, dà più spazio a iniziative di tono positivo, mentre sulle fonti nazionali il tema, più frequentemente trattato in senso generale, è più spesso osservato con toni critici, ma la quota di articoli positivi resta maggioritaria e relativamente alta.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica locale, sono le testate del sud a produrre la parte maggiore di articoli (fatto in parte dovuto a diversi casi di cronaca occorsi durante l’anno preso in esame). Da notare che i media italiani, nel periodo preso in considerazione, trattano più di abusi su minori e Chiesa per eventi che avvengono nelle regioni del sud e nelle isole piuttosto che nel nord o centro Italia.

Guardando alla collocazione in pagina, smentendo alcune letture che sembrano insinuare un certo “insabbiamento” che relega queste notizie nelle pagine secondarie, si evidenzia che se un articolo tratta di presunti abusi e Chiesa quasi nella metà dei casi finisca quantomeno nelle prime 10 pagine degli stessi e, nel 73% dei casi, entro le prime 20 pagine del giornale. Emerge, ancora, una dinamica tipica delle notizie di cronaca: l’accentuarsi delle attenzioni giornalistiche nelle fasi “calde” delle vicende (arresto, 384 articoli, e condanna, 132 articoli) e una minore attenzione per quelle intermedie (misure interdittive, udienze, interrogatori) o per quelle che danno conto dell’evoluzione finale delle vicende. In particolare sono 31 gli articoli riguardanti assoluzioni di cui le testate hanno dato conto, 22 di scarcerazioni, 5 di processi da rifare e 4 di condanna di presunte vittime o di prescrizione del reato.