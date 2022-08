Spiritualità. Non esistono pellegrini sulla strada per Santiago

Tra i tanti, che metaforicamente o fattivamente si mettono in cammino ogni anno, molti decidono di intraprendere la strada che porta a Santiago de Compostela. Non tutti lo fanno per motivi religiosi, ma c’è anche la pietà popolare, ovvero chi decide di uscire da sé stesso e dalla propria vita e diventare pellegrino

C’è un antico rituale degli uomini che è quello di mettersi in cammino, spesso lo si fa per dimostrare qualcosa agli altri o a sé stessi.

Quel che è certo è che chiunque si metta in viaggio ha una sola condizione necessaria da accettare: il cambiamento.

Ogni cambiamento implica prima di tutto la consapevolezza di ciò che si è, senza per forza sapere chi si vorrebbe essere o diventare.

Tra i tanti, che metaforicamente o fattivamente si mettono in cammino ogni anno, molti decidono di intraprendere la strada che porta a Santiago de Compostela.

Non tutti lo fanno per motivi religiosi, c’è chi lo vive come una sfida sportiva, chi come un modo per conoscere persone e culture differenti, chi per avere il profilo Instagram aggiornato con foto di quella che sembra essere l’ultima moda del momento. Dopo il Covid si sono scoperti tutti appassionati di natura e trekking. Tutte cose condivisibili a grandi linee.

C’è anche, però, la pietà popolare, ovvero, in senso molto ampio, chi decide di uscire da sé stesso e dalla propria vita e diventare pellegrino.

I pellegrini, appunto.

È la parola che ho sentito più spesso nel mio cammino, ma nessuno sapeva spiegarmi cosa significasse realmente.

Non ho incontrato nemmeno un pellegrino in centinaia di chilometri percorsi.

Non esistono pellegrini sulla strada per Santiago, ne sono ancora convinto.

“I veri pellegrini son coloro che partono per partire”, diceva uno bravo.