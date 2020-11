Per una vera uguaglianza è necessario fondare l’educazione sul rispetto

Se si è seguita qualche donna che abbia subito violenza, da quella sessuale a quella discriminatoria sul posto di lavoro, o semplicemente psicologica, si è toccata con mano la devastazione, l’angoscia e il dolore. Passi culturali, conoscenze psicanalitiche e psicologiche non sembrano, malgrado l’importanza essenziale, aver portato chiarezza, soprattutto nel prevenire, quindi nell’educare. Purtroppo dati e constatazioni sono evidenti. Quanto manca è altro: entrare nell’animo del violento, di chi vuole sopraffare. Scavarne le ragioni, trovarne le radici e volerle estirpare. Se sono caduti alcuni tabù di relazione e di convivenza, c’è da chiedersi da quali altri siano stato sostituiti, visto l’indice sempre crescente della violenza. Non conta la spigliatezza, la capacità femminile di agire nel sociale, nel coprire posti dirigenziali e politici di rilievo se, di pari passo, lo sguardo che, uomo e donna si trasmettono, svela solo possesso invece di grata amicizia e piena comprensione

La violenza sulle donne è una realtà documentata e indiscutibile, tanto da istituire una giornata mondiale. La storia dell’umanità, in tutti i paralleli del globo, denuncia la stessa difficile (assurda) situazione: non si può fare a meno delle donne, ma, nel contempo, bisogna sottometterle. Quando va bene, perché, ben si sa, accade ben di peggio.

Passi culturali, conoscenze psicanalitiche e psicologiche non sembrano, malgrado l’importanza essenziale, aver portato chiarezza, soprattutto nel prevenire, quindi nell’educare.

Purtroppo, dati e constatazioni sono evidenti. Quanto manca è altro: entrare nell’animo del violento, di chi vuole sopraffare. Scavarne le ragioni, trovarne le radici e volerle estirpare. Non basta appellarsi alla condizione della donna nei secoli o, in tempi piuttosto recenti, alle tre K affibbiate, volenti o nolenti, alla donna: Kinder, Küche, Kirche, bambini, cucina e chiesa.

Tre aspetti di un’esistenza che oggi non possono che essere condivisi da qualsiasi coppia che abbia appreso il reciproco rispetto.

L’arte di relegare la donna alle “tre k” le ha chiuso la porta della cultura e delle relazioni, per secoli. Quando, finalmente qualche audace si è liberata dagli stereotipi e ha messo a frutto i doni di natura, di studio e di esperienza, ha dimostrato come le donne possono anche altro.

La violenza però se trova concretezza di espressione proviene da un animo e da un’intelligenza bacata, a dir poco, che andrebbe curata.

Senza voler mettere a processo le educazioni passate,

non sarebbe preferibile fondare oggi l’educazione sul rispetto?

Sull’accettazione dell’umanità della persona che si ha dinnanzi?