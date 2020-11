L’augurio del Papa a Bassetti. “Forza, forza, forza!”

Papa Francesco telefona al vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi, per informarsi in prima persona della salute del card. Gualtiero Bassetti, ricoverato in ospedale, in Terapia intensiva 2, dopo aver contratto il Covid-19, e di quella dello stesso Salvi, anche lui positivo ma asintomatico. Il Santo Padre incoraggia: “Forza, forza, forza!”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

È un numero privato quello che fa squillare il cellulare di mons. Marco Salvi pochi minuti prima delle ore 19 di martedì 10 novembre. Il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve è in quarantena perché risultato positivo asintomatico al tampone fatto dopo la notizia del contagio del card. Gualtiero Bassetti.

Una voce che sembra familiare si qualifica dall’altro capo dello smartphone di don Marco: è Papa Francesco!

Fra le decine e decine di chiamate che arrivano ogni giorno al vescovo, è facile immaginare – ed è comprensibile – un po’ di incertezza e di titubanza. Ma durano solo qualche attimo, perché il Santo Padre incalza e chiede subito notizie sulla salute dello stesso mons. Salvi e del card. Bassetti.

Il bollettino medico ufficiale e quotidiano non è bastato al Papa, che ha voluto chiamare di persona, per capire se tra le righe della nota dell’ospedale perugino ci fosse uno spiraglio di miglioramento o qualche timido segnale positivo. Nessun assistente o addetto di segreteria ad annunciare la chiamata del Pontefice, che – come noto – usa l’apparecchio telefonico con assoluta semplicità, spontaneità e immediatezza. Spesso per farsi sentire accanto alle persone semplici, con una parola di conforto diretta.

“Forza, forza, forza…”, ha ripetuto più volte Papa Francesco

al vescovo Marco come segnale di incoraggiamento da far giungere al cardinale. Il Santo Padre ha voluto mostrare la sua vicinanza nella preghiera e ha ringraziato il personale ospedaliero per il lavoro che sta facendo. Ha chiesto a mons. Salvi di far arrivare il messaggio al card. Bassetti, appena possibile. Mostrando, così, una attenzione diretta e in prima persona nei confronti dell’arcivescovo della diocesi perugino-pievese.