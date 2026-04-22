Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti”

Una donna di 46 anni si è gettata dal terzo piano con i tre figli a Catanzaro questa mattina all’alba. Morti lei insieme al bimbo di 4 anni e il neonato di 4 mesi; la sorellina di 6 anni è in condizioni critiche. Profondo cordoglio dell’arcivescovo Maniago e della comunità parrocchiale

(Foto ANSA/SIR)

“Davanti a una tragedia così grande non possiamo restare indifferenti. Siamo chiamati a custodire chi soffre, a riconoscere il dolore nascosto che abita tante vite e a costruire comunità capaci di ascolto, vicinanza e amore”. Sono le prime parole di mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, a commento della tragedia che questa mattina si è consumata a Catanzaro, in Calabria. Una donna di 46 anni si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano della propria abitazione insieme ai tre figli: due di essi, di 4 anni e di 4 mesi, sono morti con lei, mentre la sorellina di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale della città in condizioni gravissime. Il marito, in casa, dormiva. A svegliarlo i rumori in seguito a quanto accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Dopo aver espresso il suo “profondo dolore” per quanto accaduto, l’arcivescovo ha invocato la “misericordia di Dio per Anna e i due piccoli che hanno perso la vita in circostanze tanto drammatiche”. Dopo aver espresso “vicinanza paterna al marito, ai familiari e a tutta la comunità”, Mons. Maniago ha affidato la piccola sopravvissuta all’aiuto di Dio e all’assistenza dei medici , invitando tutti “a unirsi nel silenzio e nella preghiera perché questo “è un tempo – ha detto – cui affidare al Signore il dolore che ci attraversa e stringersi gli uni agli altri nella speranza”.

“Quella di Anna è una tragedia che colpisce tutti” dice al Sir mons. Vincenzo Zoccoli, parroco della parrocchia Santissimo Salvatore in Catanzaro, nel quartiere di Viale dei Filippi, dove Anna risiedeva insieme al marito e ai tre figli. Il sacerdote ricorda la donna quale già dipendente della Fondazione Betania Onlus di Catanzaro e oggi operatrice socio‑sanitaria della Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa Monsignor Giovanni Apa”. “Anna – afferma don Vincenzo – era una persona molto conosciuta e stimata anche in ambito lavorativo, soprattutto per le sue spiccate qualità umane e relazionali. Come ragazza prima e come donna poi, Anna – prosegue il parroco –, è sempre stata molto presente e attiva in parrocchia, soprattutto come catechista e come membro attento e generoso della comunità. Aveva doti di prossimità e di vicinanza agli altri, qualità che esprimeva sia nel suo lavoro all’interno delle strutture sociosanitarie sia nella vita parrocchiale”. Don Vincenzo ricorda che, dopo il matrimonio e in seguito alle gravidanze, Anna aveva diminuito la sua partecipazione alle attività comunitarie, perché molto impegnata in famiglia. Soprattutto dopo il terzo parto, avvenuto qualche mese fa e dal quale sono emersi alcuni segnali di crisi”. “Non più tardi di pochi giorni fa – racconta il parroco – oltre che a mantenere un sostegno spirituale, l’avevo incoraggiata a farsi aiutare e a ricorrere anche a strutture competenti dal punto di vista professionale. Il dramma consumatosi questa mattina all’alba ci lascia senza parole: pur sapendo delle difficoltà degli ultimi tempi, nessuno avrebbe potuto immaginare un gesto simile”.

Don Vincenzo poi sottolinea la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità parrocchiale e ricorda che “la parrocchia e la diocesi sono pienamente a disposizione della famiglia e di chiunque stia vivendo momenti di fragilità. Invitiamo tutti – conclude il sacerdote – a non affrontare da soli le difficoltà e crisi così profonde: chiedere aiuto è un atto di coraggio, e la comunità cristiana è qui per accompagnare, ascoltare e sostenere”.

Infine, “profondo cordoglio” è stato espresso dall’Ordine degli Psicologi della Calabria che in una nota, dopo aver espresso la “più sincera vicinanza ai familiari delle vittime e a tutte le persone colpite da questa perdita immane” evidenzia che “quanto accaduto richiama con forza la responsabilità collettiva, che come società non possiamo eludere. Tragedie di questa portata – si legge nella nota – non sono mai improvvise, ma spesso affondano le radici in un disagio che non sempre emerge in maniera chiara. Per questo riteniamo fondamentale un impegno condiviso e concreto. Come cittadini, come istituzioni e come comunità professionale siamo chiamati ognuno la propria parte per intercettare precocemente i segnali di sofferenza psicologica, prima che evolvano in forme acute e irreversibili, ma soprattutto garantire ascolto sui territori. Nessuno deve rimanere solo di fronte al proprio dolore”.