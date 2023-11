Ed ecco il nuovo abito del nostro giornale. Ve lo abbiamo anticipato le scorse settimane, oggi lo adottiamo effettivamente. Vi piace? Credo proprio di sì. Fateci comunque sapere, mandateci qualche commento: ve ne saremo grati.

Si tratta di un’altra svolta storica della nostra testata che ha come tradizione proprio il cambiamento, il restare al passo con i tempi. Pur ancorata alla tradizione.

Un grande studioso dei mass media scriveva che “il mezzo è il messaggio”. Anche l’espressione grafica quindi lo è già, prima ancora dei contenuti. Insomma, la nuova impaginazione è innanzitutto il messaggio che Il Nuovo Torrazzo è sempre Nuovo!

Ma vorrei anche ricordare che ricorre in questi giorni il 60° anniversario del decreto conciliare Inter Mirifica (4 dicembre 1963) sulle comunicazioni.

“Tra le meravigliose invenzioni tecniche che l’ingegno umano è riuscito, con l’aiuto di Dio, a trarre dal creato – vi leggiamo proprio all’inizio – occupano un posto di rilievo quegli strumenti che sono in grado di raggiungere e influenzare non solo i singoli, ma le stesse masse e l’intera umanità. Rientrano in tale categoria la stampa, il cinema, la radio, la televisione e simili. Possono essere chiamati: strumenti di comunicazione sociale.”

E, di seguito, esorta: “Al fine di formare i lettori a un genuino spirito cristiano, si promuova e si sostenga una stampa autenticamente cattolica, tale cioè che venga pubblicata con lo scopo di formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi alla dottrina e alla morale cattolica. Infine si richiamino i fedeli alla necessità di leggere e di diffondere la stampa cattolica, allo scopo di poter giudicare cristianamente ogni avvenimento.” È questo il taglio del nostro giornale, un giornale cittadino che racconta tutti gli avvenimenti del territorio (ce ne date atto!), visti dal punto di vista cristiano.

E siccome si avvicina la campagna abbonamenti 2024, prendo l’occasione di questo bellissimo rinnovamento grafico e comunicativo del nostro settimanale per promuoverlo, per chiedere ai nostri lettori non solo di rinnovarne l’abbonamento, ma di consigliarlo anche ai propri amici o conoscenti, anzi di omaggiarlo loro come bellissimo regalo di Natale, un regalo che li accompagnerà per l’intero anno. Leggiamo e diffondiamo il giornale dei cremaschi! Grazie.