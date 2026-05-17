Salone del Libro: Torino, gli appuntamenti in programma oggi nello stand Media Cei e Uelci. Si parlerà di Terra Santa con il Custode, padre Ielpo

(Torino) Penultima giornata della XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in corso al Lingotto Fiere sul tema “Il mondo salvato dai ragazzini”.

Diversi anche oggi gli incontri a cura dei media Cei – Avvenire, agenzia Sir, Tv2000 e inBlu2000 – e Uelci (Unione editori e librai cattolici italiani) per la giornata ospitati nello stand V101/U102 presso il Padiglione Oval. In questo stesso spazio, nel corso della giornata, sono previsti gli incontri “Interferenze: la lunghezza d’onda della felicità” (ore 10.30), “La fraternità è possibile – La speranza dei cristiani nel mondo lacerato dalle guerre e dalla violenza” (ore 11.30), “La vita e l’attesa – Il meglio deve ancora venire” (ore 12.30), “Alberto Maggi, frate eretico?” (ore 13.30), “Invecchiare in salute” (ore 14.30), “Parrocchia al capolinea – Fine o ripartenza?” (ore 15.30), “San Francesco per davvero – Un’indagine tra storia, fede e domande del presente” (ore 16.30), “La grotta della rinascita – Un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia” (ore 17.30), “Adolescenti in-dipendenti” (ore 18.30).

In collaborazione con il Salone del Libro, si terranno gli incontri “Play2000 di Tv2000 – Una televisione cattolica nell’era digitale” (alle 17.30 nella Sala Rosa al Padiglione 2) e “‘Sentinella, quanto resta della notte?’ Sia pace in Terra Santa!” con padre Francesco Ielpo e Nello Scavo (alle 18.30 nella Sala Granata al Padiglione 1).

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