Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: il card. Repole nuovo presidente

(Foto Agd notizie)

I vescovi della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta riuniti a Susa in sessione ordinaria, hanno proceduto ieri alle votazioni per il rinnovo della Presidenza. Ne dà notizia la Segreteria della Cep informando che sono risultati eletti per il prossimo quinquennio il card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, come presidente, e mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta e presidente uscente, come vicepresidente, mentre mons. Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, è stato confermato segretario.