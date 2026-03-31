Migranti: da inizio anno sbarcate 6.117 persone sulle nostre coste. Oltre 137mila persone accolte in tutta Italia

Sono finora 6.117 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 9.215 mentre nel 2024 furono 11.416. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Nella giornata di ieri sono state 11 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 2.150 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a marzo. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 2.407, mentre nel 2024 furono 6.857. Degli oltre 6.100 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 1.777 sono di nazionalità bangladese (29%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (887, 14,5%), Pakistan (655, 10,7%), Sudan (612, 10%), Egitto (484, 7,9%), Algeria (272, 4,4%), Tunisia (181, 3%), Costa d’Avorio (138, 2,3%), Guinea (137, 2,2%), Iran (107, 1,7%), Mali (98, 1,6%), Eritrea (97, 1,6%), Marocco (91, 1,5%), Nigeria (89, 1,5%), Camerun (66, 1,1%) a cui si aggiungono 426 persone (7%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi parlano di 137.330 persone su tutto il territorio nazionale di cui 97.349 nei centri di accoglienza, 45 negli hot spot in Sicilia e 39.936 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (12%, in totale 17.116 persone), seguita da Lazio ed Emilia Romagna (9%), Piemonte e Campania (8%).

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