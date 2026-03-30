Diocesi: Caritas, a Potenza le équipe del Mezzogiorno per un confronto sulle buone pratiche

La Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo ha ospitato a Potenza una tre giorni di formazione per le équipe del Mezzogiorno, accogliendo direttori e operatori provenienti da Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. L’iniziativa ha rappresentato un momento di aggiornamento professionale, condivisione di esperienze e rafforzamento delle reti di collaborazione tra i diversi territori del Mezzogiorno, un’occasione per approfondire il lavoro quotidiano e le sfide che caratterizzano l’impegno comune nel sociale e nella lotta alle disparità. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di osservare sul campo le realtà Caritas più significative, visitando strutture e progetti che incarnano la missione diocesana: “Casa di Leo” nel quartiere Bucaletto di Potenza, l’Officina delle Idee, uno spazio creativo interamente gestito da donne, l’Emporio della solidarietà a Tito Scalo e il Centro di aggregazione “Uno, Monta la Luna” a Baragiano. Opere segno e spazi “concreti di accoglienza, dialogo, creatività, condivisione, ascolto e sostegno, che hanno offerto una visione completa del lavoro integrato sul territorio”. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle esperienze virtuose della rete locale, tra cui Magazzini Sociali, esempio significativo di economia circolare, di impegno sociale e lotta allo spreco attraverso il recupero delle eccedenze alimentari. Questi momenti, particolarmente apprezzati, hanno permesso agli operatori di confrontarsi su strumenti e pratiche innovative, rafforzando la consapevolezza che la collaborazione e lo scambio di esperienze sono fondamentali per costruire risposte efficaci e sostenibili al fine di contrastare le marginalità del nostro tempo. “La tre giorni è stata un’occasione preziosa – sottolinea il direttore Marina Buoncristiano – per mettere in relazione competenze, metodologie e valori che guidano ogni giorno il nostro lavoro di accompagnamento. L’incontro ha confermato quanto sia fondamentale condividere buone pratiche e costruire reti solide, perché solo così è possibile offrire risposte integrate, aderenti alle realtà territoriali di riferimento e durature rispetto ai bisogni sociali, sia materiali sia immateriali”. La Caritas diocesana potentina “conferma così – si legge in una nota – il suo impegno costante nella formazione degli operatori, nella promozione di modelli di intervento innovativi e nel rafforzamento della solidarietà concreta, ponendo sempre al centro la dignità e il benessere delle persone”.

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