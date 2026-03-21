Diocesi: Lamezia Terme, il vescovo Parisi ha presieduto il rito di ammissione al catecumenato

“Vi auguro che la vostra vita possa essere segnata sempre e solo dall’amore, quell’amore che ci fa dire che io sono disposto a dare la mia vita per te, come ha fatto Dio con suo Figlio per la salvezza di tutti noi”. Sono le parole che monsignor Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, durante il rito dell’ammissione al Catecumenato di Maria Isabel, Pietrina, Samuele, Lucrezia, Ginevra, Stella e Martino svoltosi mercoledì sera nella rettoria di Santa Chiara. Monsignor Parisi, ha ricordato il punto centrale della vita di ciascuno: “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”.

I catecumeni provengono da diverse parrocchie della diocesi: Immacolata in Amato; San Michele Arcangelo in Platania; San Giovanni Calabria e San Giuseppe Artigiano in Lamezia Terme. Nel corso del rito a ciascun catecumeno è stata consegnata una copia del Vangelo, “la guida della nostra vita”, come sottolineato da monsignor Parisi. Questo è stato il primo importante passo che i catecumeni, dopo la fase di ricerca e maturazione, hanno fatto nel cammino di conversione che li porterà a ricevere i Sacramenti.

Da questo momento, come spiega Veronica Vaccaro, referente del settore per l’Ufficio catechistico diocesano, “ciascuno continuerà il proprio percorso in parrocchia, dopo aver ricevuto qualche indicazione sui temi da affrontare, assistito dal parroco e dai catechisti, scegliendo man mano i tempi più adeguati per le altre tappe”.

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