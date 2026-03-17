Giornata Missionari Martiri: Chiese di Calabria, 21 marzo a Lamezia un convegno per ricordare una presenza viva e operante di testimoni

La Commissione Missionaria Regionale della Conferenza Episcopale Calabra promuove, per tutte le diocesi calabresi, il convegno Missionario Regionale in occasione della Giornata dei Missionari Martiri che si celebra il 24 marzo. Il convegno si terrà il 21 marzo presso l’Area Interparrocchiale San Benedetto di Lamezia Terme. L’iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Regionale ed è organizzato dai responsabili degli Uffici Missionari delle 12 diocesi calabresi, insieme al presidente della Commissione, mons. Maurizio Aloise, arcivescovo di Rossano Cariati. Al convegno interverranno mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi e già missionario “fidei donum” in Ecuador e Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, testimone diretto di una medicina vissuta come servizio e accoglienza nei luoghi di frontiera. Il convegno si aprirà alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dalla preghiera iniziale. A dare il benvenuto saranno mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, e mons. Maurizio Aloise, presidente della Commissione Missionaria Regionale. Durante l’incontro la proiezione del Video dei Missionari Martiri e un momento di confronto aperto alle domande dei presenti. Le conclusioni saranno affidate nuovamente a mons. Alberti. “Ci si prepara al 24 marzo – spiega una nota – come ad un giorno che ci invita a ricordare coloro che hanno donato la propria vita nel servizio e a riconoscere la presenza viva e operante di testimoni che hanno scelto di portare il Vangelo nei luoghi dove la vita e la dignità umana sono maggiormente minacciate”.

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