Maltempo: Protezione civile, “in arrivo neve al Nord, venti fino a tempesta e forti mareggiate su gran parte del Paese. Allerta gialla in 9 Regioni”

“Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l’intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 19 febbraio nevicate al di sopra dei 200-400 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con apporti al suolo da deboli a moderati e al di sopra dei 600-800 metri su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti”. “Dal mattino di domani – aggiunge la Protezione civile – si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, con raffiche di burrasca sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 19 febbraio, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte, dai quadranti occidentali, sulla Sardegna. Attese violente mareggiate lungo le coste esposte”. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata, per la giornata di giovedì 19 febbraio, allerta gialla in Umbria e su parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

