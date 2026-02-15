Papa a Regina Pacis: “qui ad Ostia la violenza esiste”, no a droga e “organizzazioni malavitose”

“Chiunque odia il proprio fratello è omicida”. A ribadirlo è stato il Papa, durante l’omelia della messa presieduta nella parrocchia di Regina Pacis a Ostia Lido. “Quanto sono vere queste parole!”, ha commentato Leone XIV: “E quando anche a noi succedesse di giudicare gli altri e di disprezzarli, ricordiamoci che il male che vediamo nel mondo ha le sue radici proprio lì, dove il cuore diventa freddo, duro e povero di misericordia”. “Lo si sperimenta anche qui, a Ostia, dove pure, purtroppo, la violenza esiste e ferisce, prendendo piede talvolta tra i giovani e gli adolescenti, magari alimentata dall’uso di sostanze”, ha attualizzato il Papa: “oppure ad opera di organizzazioni malavitose, che sfruttano le persone coinvolgendole nei loro crimini e che perseguono interessi iniqui con metodi illegali e immorali”. “Di fronte a tali fenomeni invito tutti voi, come comunità parrocchiale, uniti alle altre realtà virtuose che operano in questi quartieri – l’appello del Papa – a continuare a spendervi con generosità e coraggio per spargere nelle vostre strade e nelle vostre case il buon seme del Vangelo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /