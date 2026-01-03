Venezuela: Comitato per la Difesa dei Diritti Umani, “avanzare verso una transizione pacifica, fondata sul dialogo e sul rispetto”

“Solidarietà” e “vicinanza” al popolo del Venezuela in questo “complesso momento storico”. Lo afferma oggi in una nota al Sir il Comitato per la Difesa dei Diritti Umani dei Venezuelani in Italia e in Sicilia unendosi all’appello di milioni di venezuelani, dentro e fuori dal Paese, che “lottano per la liberazione, la ricostruzione e il recupero della loro nazione”. “Riconosciamo – affermano – la forza, la dignità, il coraggio e la speranza con cui i cittadini venezuelani affrontano quotidianamente le sfide politiche, sociali ed economiche che attraversano il Paese. In quanto realtà impegnata nella difesa dei diritti umani e nella promozione dell’inclusione, ribadiamo il nostro sostegno a coloro che sognano un Venezuela libero, giusto e democratico”. Il Comitato, di cui è responsabile Jose Francisco Farías, auspica che il Venezuela possa “avanzare verso una transizione pacifica, fondata sul dialogo, sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla convivenza democratica” e riaffermano l’impegno ad “accompagnare” la comunità venezuelana a “promuovere iniziative che rafforzino la solidarietà, la comprensione e la cooperazione tra i popoli”. In Italia attualmente vivono oltre 15 mila venezuelani, la maggioranza nel Nord-Ovest.

