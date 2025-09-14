“In occasione del compleanno del Santo Padre, desidero rivolgere a Sua Santità Papa Leone XIV i più fervidi auguri, anche a nome dell’intero Senato della Repubblica.
Il Suo autorevole magistero rappresenta una guida sicura in un periodo storico difficile, dilaniato da guerre e tensioni in tutto il mondo.
Nel ringraziarLo per le quotidiane parole e per gli insegnamenti di fede, rinnovo al Santo Padre la nostra profonda gratitudine”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in un messaggio inviato in occasione del 70° compleanno del Santo Padre.
Compleanno Leone XIV: La Russa, “guida sicura in un periodo storico difficile”
