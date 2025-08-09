Tragedie in mare: Sant’Egidio, commemorazione il 10 agosto a Catania per “fare memoria” dello sbarco avvenuto nel 2013

In occasione della XII anniversario del tragico sbarco avvenuto a Catania il 10 agosto 2013 la Comunità di Sant’Egidio della Sicilia anche quest’anno propone, il 10 agosto, la commemorazione di quell’evento che provocò purtroppo la morte di sei giovani egiziani ma fu anche l’inizio di un’accoglienza “tra giovani di due sponde diverse dello stesso mare: il Mediterraneo”. L’appuntamento è alle ore 18.30 a Lido Verde, di fronte alla stele commemorativa posta in Viale Kennedy 33 . “Fare memoria – scrive Sant’Egidio in un comunicato – significa anche strappare alla dimenticanza le troppe morti, le speranze, il bisogno di pace che continua ad attraversare il mare ma anche le tante terre segnate dalla guerra e dalla violenza”. Sant’Egidio ricorda che sono almeno 8.938 persone hanno perso la vita lungo le rotte migratorie nel 2024: il numero più alto mai registrato in un solo anno, secondo i nuovi dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Il bilancio del 2024 conferma una tragica tendenza degli ultimi cinque anni, caratterizzati da un aumento annuale delle morti. Il numero di decessi registrati lo scorso anno supera il precedente record del 2023, quando furono documentate 8.747 morti tra i migranti. Secondo la Comunità, “L’aumento delle morti in tante regioni del mondo dimostra la necessità di una risposta internazionale e olistica che possa prevenire ulteriori tragiche perdite di vite umane. Corridoi umanitari, maggiori vie legali di accesso nei Paesi ospitanti sono solo alcune delle misure da poter mettere in atto per rispondere a questi numeri che, dobbiamo sempre ricordare, nascondano volti e storie di donne e uomini”. Sarà Ylenia Fichera, dei Giovani per la Pace, a introdurre la commemorazione nella quale interverranno Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio e Dario Monteforte, primo soccorritore dei naufraghi del 10 agosto.

