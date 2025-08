Giubileo dei giovani: Meloni, “giornate straordinarie impregnate di fede, gioia e speranza”

(Foto Calvarese/SIR)

“Grazie al Giubileo dei giovani, Roma ha vissuto giornate straordinarie, impregnate di fede, gioia e speranza”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi al termine dell’evento che ha radunato oltre un milione di giovani da tutto il mondo. “Ricorderemo per molto tempo l’emozionante veglia di ieri sera sulla spianata di Tor Vergata”, sottolinea, rilanciando anche le parole pronunciate da Papa Leone XIV durante la messa conclusiva: “Aspirate a cose grandi. Non accontentatevi di meno”. Un’esortazione, osserva Meloni, che “rimarrà impressa nella memoria di tantissimi e di cui tutti noi faremo tesoro”. La premier rivendica il ruolo del Governo per il successo dell’evento “attraverso quel ‘metodo Giubileo’ incardinato a Palazzo Chigi all’indomani del nostro insediamento”, che ha permesso di “coordinare al meglio l’imponente macchina organizzativa”. Ringraziamenti particolari a volontari, operatori e Forze dell’Ordine, “che hanno garantito la sicurezza e assicurato ai pellegrini l’assistenza di cui avevano bisogno”. Infine l’impegno a proseguire: “Il Governo continuerà a lavorare con la medesima dedizione per la riuscita dei prossimi eventi giubilari”.