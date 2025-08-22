Meeting di Rimini: World food programme (Wfp) partecipa con una mostra sull’assistenza alimentare e due panel

Anche l’agenzia Onu World food programme (Wfp) sarà presente al Meeting di Rimini, dal 22 al 27 agosto, con una mostra sulle sue attività di assistenza alimentare nel mondo. La mostra sarà ospitata nel padiglione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sul tema “Nessuna crisi è lontana”. “È, infatti, un imperativo umanitario rispondere alle crisi ovunque si verifichino, basandosi sui principi umanitari e sostenendo l’accesso alle persone più vulnerabili – si legge in una nota del Wfp, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite –. Da Gaza ad Haiti, dal Sudan al Myanmar, dalla Repubblica Democratica del Congo al Madagascar, il Wfp opera in luoghi spesso remoti quando non pericolosi, e per lo più invisibili all’opinione pubblica”.

La direttrice esecutiva aggiunta del Wfp, Valerie Guarnieri, sarà presente al Meeting di Rimini il pomeriggio di sabato 23 agosto. Guarnieri parteciperà a due panel, sulle emergenze in Sudan e in Sud Sudan, rispettivamente alle 13 e alle 17, nell’area Talk del Padiglione internazionale C3.

