Arte e fede: Roma, dal 3 al 24 settembre al Palazzo della Cancelleria la mostra “Basilicata sacra: un altro cielo”

Nel cuore di Roma, dal 3 al 24 settembre, il Palazzo della Cancelleria ospita la mostra “Basilicata sacra: un altro cielo”, un viaggio emozionante tra le radici spirituali, artistiche e popolari della Basilicata. L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra Regione Basilicata, Apt Basilicata e Conferenza episcopale di Basilicata, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, e si propone di accendere i riflettori sulla ricchezza di una terra attraversata da cammini di fede, custode di santuari e autentica cultura popolare.

Il direttore generale di Apt Basilicata, Margherita Sarli, sottolinea: “Nell’anno del Giubileo non potevamo non richiamare l’attenzione su una terra intima come la Basilicata. La promozione della nostra terra passa attraverso l’incontro tra bellezza, spiritualità e racconto condiviso: ‘Basilicata sacra’ è l’invito a un’esperienza autentica, in cui arte, natura e fede dialogano restituendo un senso di pace e ospitalità unico nel panorama italiano.”

La mostra, che si sviluppa lungo quattro sale allestite con uno studio attento all’esperienza sensoriale, conduce il visitatore attraverso un percorso unico: dalla storia di incontri e contaminazioni culturali della Basilicata, ai suoi santi e beati nelle sale centrali, fino a una Via Crucis contemporanea animata da pittosculture suggestive, per concludersi con un’immersiva esperienza finale che invita a vivere un “altro cielo” spirituale, dove il pubblico entra da spettatore ed esce protagonista di un viaggio interiore capace di parlare all’anima di ciascuno.

La curatrice Merisabell Calitri spiega: “Abbiamo strutturato l’esposizione in un crescendo visivo e sensoriale, che possa portare alla piena comprensione del senso profondo della nostra fede. Questo concetto ha un solo equivalente in parola: emozione.”

Don Antonio Laurita, consulente scientifico della Conferenza episcopale della Basilicata per il Giubileo, aggiunge: “Basilicata Sacra vuole essere un invito a riscoprire, attraverso la fede e la cultura, quei luoghi dello spirito che sono fonte di pace e rinascita per il nostro popolo. Questa mostra rappresenta un’occasione per vivere la nostra tradizione con rinnovato senso di appartenenza e spiritualità.” Un invito che si traduce in un’esperienza culturale e spirituale capace di unire passato e presente, arte e fede, in un racconto che parla direttamente al cuore di ogni visitatore.

La cerimonia di inaugurazione del 3 settembre, alle ore 11, vedrà la presenza di Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani; suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell’Ufficio per la Pastorale del Pellegrinaggio del Vicariato di Roma – Opera Romana Pellegrinaggi; Stefano Ziantoni, responsabile di Rai Vaticano; il card. Angelo De Donatis, penitenziere maggiore; il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Davide Carbonaro.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /