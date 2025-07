Giubileo 2025: Loreto, nel fine settimana evento con cori e corali del territorio marchigiano

Loreto ospiterà nel fine settimana del 12 e 13 luglio il Giubileo dei cori e delle corali che coinvolgerà tutte le realtà della Regione Marche. L’evento, in realtà, prenderà il via venerdì 11 con l’accoglienza dei partecipanti, prevista alle 19, e le prove generali fissate alle 21. Sabato mattina, poi, alle 9.30 inizierà il workshop con i maestri mons. Marco Frisina, don Maurizio Lieggi e Chiara Bertoglio; dalle 11 si terranno i laboratori liturgico-musicali mentre dalle 12 si svolgerà una nuova sessione di prove generali. Alle 19 altre prove generali ed alle 21 è in programma il grande concerto delle corali “Maria casa del mistero” sul sagrato del santuario. Domenica 13 luglio, alle 11 i partecipanti si ritroveranno nella basilica inferiore, da dove inizierà la processione; alle 11.30 verrà celebrata la messa animata dalle corali; previsto il passaggio nella Santa Casa; alle ore 18.30 Concerti itineranti per la Città di Loreto, alle ore 20.30 la conclusione in Piazza della Madonna e saluto a Maria.

