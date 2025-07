Leone XIV: riceve due nuovi veicoli elettrici per i viaggi internazionali

(Foto Governatorato SCV)

Papa Leone XIV ha ricevuto due veicoli elettrici compatti, realizzati da Exelentia insieme al Gruppo Club Car, per i suoi spostamenti privati e i viaggi apostolici internazionali. Lo rende noto un comunicato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta di mezzi unici, progettati in collaborazione con la Gendarmeria vaticana, che ha supervisionato tutte le fasi del progetto. La consegna è avvenuta il 3 luglio presso le Ville Pontificie di Castel Gandolfo durante un incontro privato con una delegazione delle aziende produttrici. I veicoli, personalizzati a mano, garantiscono zero emissioni ambientali e acustiche e i più alti standard di sicurezza. Basati su veicoli elettrici Garia, possono essere trasportati su aeromobili di lungo raggio senza smontaggio, grazie a dimensioni compatte e caratteristiche tecniche definite con il contributo di ITA Airways. Particolare attenzione è stata riservata alla carrozzeria, con l’aggiunta di un maniglione anteriore e appoggi laterali per offrire maggiore sicurezza e comodità nella salita e discesa del Papa durante le apparizioni pubbliche in tutto il mondo. Il progetto, si legge, è frutto di un lavoro di squadra che ha puntato su sostenibilità, sicurezza ed efficienza logistica.