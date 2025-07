San Francesco: l’Abruzzo la Regione che nel 2025 offrirà l’olio che alimenta la Lampada votiva che arde giorno e notte sulla tomba del Poverello

(Foto Uff. stampa Sacro Convento Assisi)

L’Abruzzo è la Regione che nel 2025 offrirà l’olio che alimenta la Lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi, sulla tomba di San Francesco, patrono d’Italia. L’evento, che si ripete ogni anno con la partecipazione di una diversa regione in occasione della festa del 4 ottobre, coinvolge l’intera popolazione, con le sue istituzioni civili e le realtà religiose. I particolari dell’iniziativa sono stati presentati questa mattina a L’Aquila, nella basilica di S. Maria di Collemaggio. Tra i presenti, il presidente della Regione Marco Marsilio, il delegato della Conferenza episcopale regionale mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, l’arcivescovo metropolita de L’Aquila, mons. Antonio D’Angelo, il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, il vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, don Antonio Borgo, il custode della basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, fra Massimo Travascio, e il custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni.

Nell’occasione è stato anche svelato il logo che contrassegnerà tutti gli eventi in grado di attirare migliaia di pellegrini, realizzato da Tony Nevoso. Il logo ha sullo sfondo il rosone della basilica di Collemaggio e rappresenta un ramoscello di ulivo dal quale arde una fiamma alimentata dall’olio del suo frutto, prodotto tipico abruzzese, che rappresenta la luce della lampada che illumina la tomba di san Francesco d’Assisi. Il riflesso della luce sull’oliva assume la forma della Regione Abruzzo che quest’anno, appunto, è chiamata a donare l’olio per la lampada.

Le Chiese locali doneranno un ostensorio realizzato dagli orafi di Guardiagrele (Ch) con elementi che richiamano il miracolo eucaristico di Lanciano (Ch) destinato alla basilica di S. Maria degli Angeli e per il Sacro Convento offriranno il restauro di una cartagloria. Inoltre, in ricordo del dolce che Donna Jacopa preparò a san Francesco prima della sua morte, la comunità di Scanno (Aq), il 3 ottobre, al termine delle celebrazioni in S. Maria degli Angeli, offrirà a tutti i presenti il mostacciolo, tipico dolce abruzzese.

La Presidenza della Regione offrirà l’olio per alimentare la lampada di Assisi e il restauro di due opere per le basiliche di Assisi.

Ad Assisi si svolgerà un programma ricchissimo di appuntamenti. Nel pomeriggio del 3 ottobre, previsti alle 16.30 il saluto del sindaco di Assisi e del presidente della Regione Umbria alla delegazione della Regione Abruzzo e alle 18 la celebrazione dei primi vespri nella basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il 4 ottobre, festa del Patrono d’Italia, incontro tra le autorità al Palazzo municipale di Assisi alle 8.30, poi una processione fino alla basilica di San Francesco, dove il presidente della Conferenza episcopale di Abruzzo-Molise, mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, alle 10, presiederà in chiesa superiore la solenne celebrazione eucaristica, alla presenza di tutte le autorità e dei pellegrini, e dove il sindaco de L’Aquila, in quanto città capoluogo della Regione, accenderà la lampada votiva dei Comuni d’Italia. Alle 11.30, dalla piazza inferiore di San Francesco, il saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati minori conventuali, il messaggio del presidente della Regione Abruzzo, il messaggio di un membro del governo italiano e di altre autorità e rappresentanti ecclesiali. La celebrazione della messa e i messaggi istituzionali saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 1.